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لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية: أعاني من الإصابة بأورام

كتب:

أحمد حسين صوان
10:21 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
لقاء سويدان

لقاء سويدان

كشفت الفنانة لقاء سويدان، تفاصيل أزمتها الصحية التي دخلت على أثرها أحد المستشفيات، وخضوعها لعملية جراحية طارئة، إذ نفت ما أثير حول ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأنّ أجرت عملية تجميل.

وكتبت لقاء سويدان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «الحمد لله دائماً العملية اللي عملتها ماكانتش تجميل.. موضوع طويل وفي استئصال وأورام بتتحلل.. وامبارح كمان كان في مشكلة في الجلد انتهت بكي ليزر علشان متتحولش لورم».

وأضافت لقاء سويدان، «أما ضرسي اللي وقع لوحدة وهو سليم، لسه الأسبوع الجاي نشيل الجذر بجراحة صغننة، ونبدأ في زراعة واحد جديد، أهم حاجة الصحة والحمد لله جدًا جدًا».

وكانت لقاء سويدان، قد دخلت أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، لإجراء جراحة طارئة، حيث قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ حالتها تشهد تحسنًا كبيرًا، كما وجهت الشكر إلى زملاءها وكذلك لكل من دعمها من جمهورها في تلك المحنة الصحية.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.