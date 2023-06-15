محافظ جنوب سيناء للفوج الأول من حجاج الجمعيات: ادعوا لمصر بالخير والأمان

«ادعوا لمصر بالخير والأمان» بهذا الدعاء طالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حجاج الجمعيات التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، الدعاء لمصر أمام الكعبة، موضحا أنه جرى عقد لقاء مع الحجاج وجرى توزيع ملابس الإحرام عليهم ومصاحف.

وقال المحافظ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حجاج الجمعيات غادروا مساء أمس الأربعاء محافظة جنوب سيناء، متجهين إلى الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج.

51 حاجا إجمالي حجاج الجمعيات

قال زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، إن إجمالي حجاج الجمعيات بجنوب سيناء بلغ 51 حاجا، مشيراً إلى أن الفوج الأول غادر أمس الأربعاء من أمام الهلال الأحمر بطور سيناء إلى مطار القاهرة تمهيدا لسفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وأوضح أن الفوج الأول يضم 47 حاجا، ووفر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أتوبيسا سياحيا لنقل الحاج مع توفير مياه ووجبات للحجاج، وقال إن مشرف بعثة الحج جنوب سيناء هو ضياء الدين محمود.

الفوج الثاني يغادر السبت

أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء أن الفوج الثاني سوف يغادر يوم السبت المقبل، موضحاً أنه جرى الاتفاق مع مشرف البعثة على ضرورة متابعة الحجاج وتذليل أي عقبات، مع توزيع إرشادات على الحجاج لضمان الحفاظ علي أمن وسلامة بعثة جنوب سيناء.

وتابع أن جميع حجاج جنوب سيناء حصلوا علي التطعيمات اللازمة قبل السفر، وجري تجهيز كل متطلباتهم، مؤكدا أن المحافظة كلفت مشرف البعثة بالتواصل مع غرفة العمليات المخصصة للحجاج بالسعودية حال حدوث طوارئ.