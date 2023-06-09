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سفر حجاج الجمعيات الأهلية.. أول فوج يغادر إلى المدينة غدا

كتب:

سلامة عامر
11:58 ص | الجمعة 09 يونيو 2023
حجاج "ارشيف"

حجاج "ارشيف"

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من الاستعدادات النهائية لسفر أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية، غدا، إلى المدينة المنورة بعد استلام وفدٍ من أعضاء البعثة الرسمية للوزارة من استلام الفنادق ومراجعة كل التفاصيل في المملكة العربية السعودية قبل وصول أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية لأداء مناسك الحج.

مكتب لشركة مصر للطيران في مقر الوزارة

وأكد أيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أنّ الوزارة وضعت مكتبا لشركة مصر للطيران في مقر الوزارة لطباعة التذاكر الخاصة بالحجاج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام، مؤكدًا الانتهاء من إصدار 100% من تأشيرات الحجاج وطباعة 85% من تذاكر الطيران حسب جدول سفر الحجاج.

مستويات برامج حج الجمعيات الأهلية

وبلغ عدد تأشيرات الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية نحو 5250 تأشيرة، وقسّمت الوزارة برامج حج الجمعيات الأهلية إلى 3 مستويات المستوى الأول منها فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي والمستوى الثاني فنادق 4 نجوم بمسافة 800 متر من الحرم المكي أما الثالث فنادق 3 نجوم مصنفة بمسافة 800 متر من الحرم المكي.

تخصيص عيادات بفنادق حجاج الجمعيات

واستعدت وزارة التضامن الاجتماعي لموسم حج الجمعيات الأهلية هذا العام مبكرا من خلال القيام بحجز أفضل الفنادق والتأكيد على وسائل المواصلات الحديثة وغيرها من الإجراءات، إضافة إلى التعاون مع الوزارات المعنية بتخصيص عيادات وزارة الصحة بفنادق حجاج الجمعيات الأهلية بمكة والمدينة؛ لتوفير أفضل خدمة صحية.

واستضافت وزارة التضامن الاجتماعي واعظين وواعظات ضمن رحلة الحج؛ ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة لضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات خلال أداء الشعائر.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.