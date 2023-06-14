هل يستدعي تغيير محل الإقامة تعديل رخصة القيادة؟.. اعرف التفاصيل

يضطر البعض من المواطنين من أصحاب رخص القيادة للانتقال والسكن في مكان آخر وتغيير محل الإقامة، وهو ما يستدعي بعض التعديلات في رخص القيادة المدون عليها محل الإقامة، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يجب على المواطن فعله عند تغيير محل الإقامة تجاه رخصة القيادة، حسب ما أعلنته بوابة مرور مصر.

تغيير محل الإقامة في نفس المحافظة

عند تغيير صاحب رخصة القيادة محل الإقامة داخل نفس المحافظة يجب عليه الذهاب إلى وحدة المرور وإبلاغهم بمحل إقامته الجديد لتعديله في الرخصة والملفات والسجلات، على أن يتم إخطارهم في موعد لا يتعدى الـ 30 يوما من اليوم التالي مباشرة للتغيير، مع تقديم سند من أجل إثبات ذلك طبقاً للائحة.

تغيير محل الإقامة إلى محافظة أخرى

أما عند تغيير محل الإقامة لصاحب رخصة القيادة إلى محافظة أخرى غير التي مقيم فيها، يجب عليه التوجه إلى قسم المرور في المحافظة الجديدة، على أن يتم تقديم بطلب نقل قيد الرخصة عبر النموذج المعد لذلك، على أن يتم من خلال إحضار سند مقبول مع إرفاق شهادة الوفاء بالغرامات.

وعقب إتمام كافة الإجراءات، يتم منحه الرخصة الجديدة للمدة المتبقية من مدة رخصته الأولى، من خلال رقم مسلسل خاص بالمحافظة الجديدة.