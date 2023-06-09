مليونا مشاهدة للمقطع الدعائي لفيلم بيت الروبي على «فيس بوك»

حقق المقطع الدعائي «تريلر» فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، أكثر من مليوني مشاهدة في 24 ساعة منذ نشره على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بخلاف طرحه على موقع «يوتيوب»، وعدد من منصّات السوشيال ميديا، وذلك قبل أيام قليلة من استقباله بدور العرض السينمائي يوم 21 يونيو من الشهر الجاري.

ويجمع فيلم بيت الروبي لأول مرة وجهًا لوجه كل من كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، وكان الأخير قد ظهر ضيف شرف في فيلم كيرة والجن عام 2022 حيث جمعه المشهد الأخير بالفنان أحمد عز.

أبطال بيت الروبي

ويشارك في بطولة فيلم بيت الروبي الفنانة اللبنانية نور، وتارا عماد، وشريف دسوقي، ومصطفى أبوسريع، ومحمد عبدالرحمن توتا، وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش، ومن إخراج بيتر ميمي.

كريم عبدالعزيز يغني

وظهر كريم عبدالعزيز، خلال المقطع الدعائي للفيلم وهو يغني بصحبة كريم محمود عبدالعزيز، ويصبح خلال الأحداث «تريند» ورجلًا مشهورًا، ويقعان في مشاكل كثيرة، حيث يجسدا شخصية شقيقان وهما إبراهيم الروبي وإيهاب الروبي.