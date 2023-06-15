محمود بدر: جمع توقعات تمرد ليس جديدا وتكرر أكثر من مرة في تاريخ مصر

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجموعة تمرد كانت ترى كثيرا من الأخطاء التي يجب ألا تتجاوزها في بداية عملها قبل 30 يونيو، ومن ضمن هذه الأخطاء التي تراها المجموعة بأن الشباب كانت تتحدث في الشارع بينما تنظيم الإخوان الإرهابي نجح في السيطرة على السلطة.

وجود كل المصريين في هذا الحدث

ولفت «بدر»، خلال لقاء ببرنامج «المشهد»، المذاع على قناة «ten»، إلى أنه كان يجب نسيان مصطلحات مثل الفلول، والتحدث مع حزب الكنبة وشباب الثورة وغيرهم ممن يروا خطرا على الدولة.

محاولة تقسيم المصريين

وأوضح أن تنظيم الإخوان الإرهابي خلال وجوده في السلطة أحدث صراعا مع الأقباط على نحو علني، ولأول مرة في تاريخ مصر يتم الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية في العباسية، ومحاولة تقسيم المصريين والعبث في وحدة الشعب المصري، وهذا كان أخطر شيء يتم النظر إليه وقتها، مشيرا إلى أن جمع توقعات «تمرد» ليس جديدا وتكرر أكثر من مرة في تاريخ مصر.