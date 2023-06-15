إشادات كبيرة عبر مواقع التواصل بعد إعادة طرح عدوية أغنية تتر طرف ثالث

أعاد النجم محمد عدوية طرح أغنية تتر مسلسل طرف ثالث التي تحمل اسم كان نفسي أعيش في الخير، على صفحة التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث طرحها بتوزيع جديد وكوبليه أيضا جديد، وهي من ألحانه وكلمات ياسر حسانين، ونال إشادات كبيرة وتعليقات منها: «أحلى أغنية تتر مسلسل طرف ثالث، وانت لازم تعمل ألبوم كل سنة، حرام تحرمنا من صوتك ما شاء الله، وازاي مش بتعمل اغاني كتير بجد».

أبطال مسلسل طرف ثالث

مسلسل طرف ثالث تم طرحه منذ حوالي 10 سنوات، وشارك في بطولته كل من الفنان أمير كرارة ومحمود عبد المغني وعمرو يوسف وهنا شيحة وأمينة خليل، وحاز التتر وقتها على إشادات كبيرة من الجمهور.

ردود فعل الأغنية

وأعرب مؤخرا النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على أغنية «على وضعنا» التي جمعت بينه وبين والده والنجم محمد رمضان، وتصدرت التريند قائلاً في بيان له: الحمد لله ردود الفعل فاقت توقعاتي، خاصة أنني أتعاون مع أسطورة الغناء الشعبي، والدي وأخويا وحبيبي وصديق للأسرة محمد رمضان الذى لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في عالم الغناء والتمثيل.

وأضاف عدوية أن الأغنية شكلها جديد ولون غنائي مختلف، وجاءني إشادات من أصدقائي داخل الوسط الفني وخارجه.

واحتل مؤخرًا، كليب على وضعنا تريند رقم «2»، بمشاركة أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية ورمضان.