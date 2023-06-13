حالة الطقس الآن.. موجة حارة وهبوب عواصف رملية على شمال الصعيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الآن، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة وهبوب رياح محملة بالرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وحذرت الهيئة من تداعيات استمرار الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، حيث يترتب على ذلك تدهور الرؤية الأفقية، وقد تصل الى حد العاصفة على بعض المناطق.

رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب القاهرة

ومن المتوقع أن تتقدم الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الفترة القليلة المقبلة لتؤثر على مناطق من خليج السويس، أما بالنسبة للقاهرة الكبرى، فتنشط على جنوب القاهرة، على فترات متقطعة لا تصل إلى حد العاصفة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن محافظة أسيوط سجلت نشاطا للرياح سرعته 40 كيلومترا في الساعة، وانخفضت الرؤية الأفقية بها، حيث وصلت إلى 2000 متر بسبب الرمال والأتربة المثارة، طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

العاصفة الترابية على شمال الصعيد

️ومن المتوقع أن تزداد شدة العاصفة الترابية على شمال الصعيد مع تقدم الوقت، لتعمل على تدهور مستوى الرؤية الأفقية، وقد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، إضافة إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية الممطرة على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

نصائح لتجنب تداعيات الطقس السيئ

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع التعليمات لتجنب تداعيات الطقس السيئ، والمتمثلة في الآتي:

- السير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

- البقاء في المنزل بالنسبة لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر.

- إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.

- تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

- القيادة بحذر وهدوء على الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية.