عبدالمنعم سعيد: الإخوان ضغطوا على ثورة 30 يونيو بحرق الكنائس

تحدث الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، عن أهمية أن يكون التنوع جزءًا من الثقافة العامة في المجتمع، مشيرًا إلى أنه كان لثورة 30 يونيو قدرة على الصمود رغم الضغوط التي سعى لها الإخوان من خلال حرق الكنائس، لافتا إلى أن الشعب المصري أبدى صمودا قويًا في مواجهة تلك الضغوط، حيث تجسدت قيم المواطنة والوطنية.

مصر تعيش في مشروع وطني منذ 30 يونيو

وأوضح سعيد خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المشروع الوطني مهم جدا، مشيرًا إلى أن مصر تعيش في مشروع وطني منذ 30 يونيو، واصفًا هذا المشروع بأنه مشروع شامل، خاصة في مواجهة الإرهاب وكورونا، مؤكدًا أن الجهد الذي بُذل في الاجتماعات الخاصة بالتنوع والتضامن المجتمعي جاء بنتائج إيجابية.

يجب أن يكون التنوع جزءًا من الثقافة العامة في المجتمع

وأكد عبدالمنعم سعيد أن الدولة التي تعيش في سلام مع جيرانها ومع الآخرين تكون أقوى بكثير في الاعتراف بالتنوع أكثر مما إذا كانت تعيش في حالة حرب، مشددًا على أنه يجب أن يكون التنوع جزءًا من الثقافة العامة في المجتمع.