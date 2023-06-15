السيطرة على حريق محدود في شقة سكنية بالمعصرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنطقة المعصرة، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح أو إصابات.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المعصرة، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من أربعة طوابق.

فرض كردون أمني في محيط العقار لمنع امتداد النيران

وعلى الفور تم فرض كردون أمني في محيط العقار لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي النيران لعدم امتدادها إلى باقي شقق العقار محل البلاغ، وتمكنت القوات من إخماد النيران وإجراء عمليات التبريد لعدم تجدد اشتعال النيران مره أخرى، وبالفحص تبين عدم وجود خسائر في الأرواح أو إصابات، كما تبين تضرر بعض أثاث إحدى الغرف بالشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.