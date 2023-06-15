نشوب حريق في حوشين بسوهاج.. والدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة عليه

نشبت النيران بحوشين ملك لشقيقين بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج لتطاير شرر فرن بلدي، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بنشوب حريق بحوش بناحية أولاد خلف دائرة مركز دار السلام.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو «عبد الحليم ا ا» 45 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية.

الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحادث

وامتد الحريق لحوش مجاور ملحق بمنزل شقيقه المدعو «محمود ا ا» 42 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال المذكورين أفادا بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق إلى تطاير الشرر من فرن بلدي بحوش الأول وأضافا باحتراق كمية من البوص والعروق الخشبية، ونفيا الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.