حبس شخص انتحل صفة فرد شرطة للنصب على أصحاب المحال التجارية في القاهرة

قررت النيابة العامة حبس شخص أربعة أيام على ذمة التحقيقات لانتحاله صفة فرد شرطة للنصب على أصحاب المحال التجارية بدائرة قسم شرطة المرج، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أصحاب المحلات للسماع لأقوالهم.

القبض على شخص أثناء ملاحظة الحال المرورية

وألقت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، على أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب على أصحاب المحال التجارية، وذلك لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تبين تواجد أحد الأشخاص يرتدى ملابس أميرية وعدم حمله تحقيق شخصية عسكرية «أمكن ضبطه» وتبين أن له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعثر بحوزته على بعض الأوراق مدون عليهم بخط اليد ضبط وإحضار - مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في النصب على أصحاب المحال التجارية عقب إيهامهم بأنه فرد شرطة.

عرض على النيابة

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بأنه يقوم بالنصب على أصحاب المحال التجارية مستخدما الملابس الأميرية والأوراق المزورة وذلك نظير الاستيلاء على الأموال، كما اعترف بارتكاب 4 وقائع نصب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا عليه واتهموه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.