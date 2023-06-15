بـ 4 أنظمة سداد.. أسعار وموعد حجز وحدات إسكان لؤلؤة بدر

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح 361 وحدة سكنية استثمارية، منهم 120 وحدة في لؤلؤة بدر، بمساحات مختلفة 100 متر مربع، و115 متر مربع للدور الأرضي، و125 متر مربع للأدوار العلوية، تُسلم في شهر يوليو العام القادم، مع وجود تيسيرات في الدفع تصل إلى 7 سنوات، وفي حال الدفع كاش يتم خصم 20%.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السياق الآتي، أسعار وحدات مشروع لؤلؤة بدر، وأنظمة السداد.

أسعار شقق مشروع لؤلؤة بدر 2023

أولاً: ثمن الوحدة في حالة السداد بالكامل بعد خصم 20% من ثمن الوحدة

1- سعر الوحدة 125متر 975 ألف جنيه.

2- سعر الوحدة 140 متر الجراج: 1092000 جنيه.

3- سعر الوحدة 150 متر الجراج: 117 ألف جنيه.

أنظمة سداد شقق مشروع لؤلؤة بدر 2023

وأوضحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنظمة سداد الوحدات في مشروع لؤلؤة بدر 2023، وهي كالآتي:

موعد ومكان القرعة

وذكرت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن موعد إجراء القرعة سيكون يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بنادي العلميين أمام مبنى الهيئة الرئيسي، في 3 شارع سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد في مدينة نصر.