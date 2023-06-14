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«الإسكان»: طرح مطعمين ومحال تجارية وصيدلية ومنفذ خدمي في مزاد علني بالشروق

كتب:

أيمن حمزة
11:20 ص | الأربعاء 14 يونيو 2023
الإسكان تعلن : طرح محلات ومباني خدمية بالمزاد العلني بمدينة الشروق

الإسكان تعلن : طرح محلات ومباني خدمية بالمزاد العلني بمدينة الشروق

أكد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنَّه تمّ طرح مطعمين بمساحة 562.5 متر مربع لكل مطعم على حدة، مشيرًا إلى أنَّ مساحة المبنى الداخلي 225 مترا مربعًا والباقي مساحة إشغال خارجي بالمنطقة المحصورة بين المنطقة التاسعة عمارات والحي الأول شرق بجوار نادي جرين هيلز، وكذا طرح 4 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 22 مترا مربعا إلى 39 مترا مربعا بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

ولفت رئيس جهاز الشروق، إلى أنَّ كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2023 بمقر الجهاز، وأنَّه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وأضاف المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه تم طرح منفذ «كشك» لخدمة المواطنين بنشاط (تصوير مستندات – تقديم مأكولات جافة ومشروبات) داخل حدود الجهاز بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنَّ كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.