رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الإسكان»: اليوم آخر موعد لحجز مقابر في العاشر والشروق والعبور

كتب:

محمد سامي الكميلي
04:16 ص | الخميس 15 يونيو 2023
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، أن اليوم الخميس 15 يونيو، هو آخر موعد لتلقي طلبات حجز أراضي المقابر في مدينة العاشر من رمضان، ومدينة الشروق، ومدينة العبور، موضحة أن من يرغب في الحصول على قطع أراض المقابر سالفة الذكر، عليه حجز شراء كراسة الشروط بمبلغ 299 جنيها من جهاز مدينة العاشر من رمضان، وتقديم استمارة بيانات الحجز.

شروط حجز قطعة أرض مقابر في العاشر من رمضان 

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون المتقدم من أهالي العاشر من رمضان أو الشروق أو العبور.

3- ألا يكون المتقدم سبق له الاستفادة من تخصيص مقابر هيئة المجتمعات العمرانية.

4- لا يجوز التقدم على أكثر من مقبرة للشخص أو الأسرة الواحدة.

5- مواقع جميع الأراضي، متاحة الآن عبر الموقع الخاص بالهيئة وهو : www.newcities.gov.eg 

ويذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت عن فتح باب حجز 261 قطعة أرض مقابر مسلمين مساحتها 40 مترا مربعا، و162 قطعة مقابر مسيحيين بمساحة 60 مترا مربعا، في مدينة العاشر من رمضان، بنظام مقابل الانتفاع، مؤكدة أنه على الراغبين في حجز أراضي المقابر التوجه لجهاز مدينة العاشر من رمضان وفقًا لمواعيد العمل الرسمية، مشيرة إلى أن تخصيص أراضي المقابر يكون بمقابل الانتفاع.

 

اقرأ المزيد:

«تعاونيات الإسكان» تكشف إجراءات وشروط الحصول على وحدة سكنية

وزير الإسكان في جولة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر

«الإسكان» تطرح محال تجارية بمدينتي الشيخ زايد وبرج العرب الجديدة للبيع

الإسكان: غدا آخر موعد لحجز مقابر في العاشر من رمضان

«الإسكان» تحدد المستندات المطلوبة للتقديم على ترخيص عربة طعام متنقلة
بقلم محمد سامي الكميلي