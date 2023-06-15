25 وظيفة مطلوبة لحديثي التخرج في عدد من الشركات.. الشروط والتقديم

الحصول على فرصة للعمل الفوري حلم يطمح له حديثي التخرج وهو ما تتيحه شركات ومؤسسات حكومية وأجنبية تعمل في مصر من خلال موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال عدد من الوظائف، التي تشترط بعض الخبرات للحصول على الوظيفة.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة لحديثي التخرج، التي تطلب عددا من الشروط والمؤهلات، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظيفة مهندس ميكانيكا

اسم الشركة: لمار .

مقر العمل للوظيفة: أبو المطامير - النوبارية - البحيرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيدز

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة محامي

اسم الشركة: كير سرفيس.

مقر العمل: الدراسة - الزيتون - المرج - المطرية - القاهرة.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 25 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الحقوق).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة سكرتيرة

اسم الشركة: أكسوديه.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة .

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد .

السن المطلوب: 21 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3500 - 5500 جنيه مصري.

وظيفة ممرض (حاصل على ترخيص مزاولة المهنة)

اسم الشركة: تصنيع البلاستيك المتطورة.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة .

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط - المعهد الفني للتمريض - تمريض عام).

مايكروسوفت أوفيس: جيد

وظيفة محاسب عملاء

اسم الشركة: شركة ماجستيك.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000 - 4500 جنيه مصري.

وظيفة موظف استقبال

اسم الشرك: جراند اوتيل.

مقر العم: الأزبكية - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا .

السن المطلوب: 21 - 24 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي كلية التجارة - المحاسبة والمراجع.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس مبيعات خارجية

اسم الشركة: السويدي للصناعات الكهربائية المتطورة اي جي.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس زراعي

اسم الشركة: روبكس للبلاستيك والإكريليكز

مقر العمل: التل الكبير - الإسماعيلية.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 26 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مراجعين

اسم الشركة: مكتب صابر عيد.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: هابينس مود.

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21 - 25 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.