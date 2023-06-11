15 شرطا لشغل وظيفة مهندسي كهرباء قوى وفنيين.. اعرفها

أوضحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في إعلانها رقم 2 لسنة 2023، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف مهندسين كهرباء قوى وفنيين كهرباء للعمل بالتشغيل بنظام «الورادي» طبقًا للائحة نظام العاملين بالشركة.

شروط الالتحاق بوظيفة مهندس تخصص كهرباء قوي

ووفقاً للشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة «مهندس تخصص كهرباء قوى» وهي كالتالي:

1- أن يكون حديث التخرج.

2- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة تخصص كهرباء قوى بتقدير عام لا يقل عن جيد.

3- مقيدا بنقابة المهندسين.

4- ألا يزيد السن عن 32 سنة عند التقدم

5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفي منها إعفاءً نهائيًا.

6- أن يكون مصري الجنسية.

7- اجتياز الاختبارات المطلوبة.

8- العمل بالتشغيل بنظام «الورادي» بمواقع الشركة.

الشروط المطلوبة في المتقدمين لشغل وظيفة فني كهرباء

- أن يكون حاصلا علي دبلوم صناعي 3 و5 سنوات شعبة كهربية أو معهد فني صناعي شعبة كهرباء,

- ألا يزيد السن على 30 سنة لفني الكهرباء.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفي منها إعفاءً نهائيًا.

- أن يكون مصري الجنسية.

- اجتياز الاختبارات المطلوبة.

- يتمّ التعاقد مع الحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات طبقا لحاجة الشركة بمواقعها المختلفة وطبقا لمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

- العمل بالتشغيل بنظام «الورادي» بمواقع الشركة.