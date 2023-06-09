28 وظيفة للعمل في السعودية.. مرتبات مجزية وتخصصات متعددة

العمل في الخارج فرصة يبحث عنها الكثير لاكتساب خبرات مختلفة والبحث عن أسواق جديدة، وهو ما استعرضه موقع «فرصنا»، المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال عدد من الوظائف للعمل في السعودية ، التي تشترط بعض الخبرات للحصول على الوظيفة.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة للعمل في مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية المختلفة كالرياض والخبر، التي تطلب عددا من الشروط والمؤهلات، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظيفة مهندس إلكترونيات

مقر التقديم لـ الوظيفة: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26 - 30 سنة

الحاسب الآلي: جيد جدا

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس ديكور / معماري

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرةز

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 35 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الهندسة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة شؤون موظفين

مقر العمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500- 3000 ريال سعودي.

وظيفة محاسب عام

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرةز

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: 5-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 33 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500- 3000 ريال سعودي.

وظيفة مهندس إلكترونيات مصاعد

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: 5-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 28 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مدير البنية الأساسية بقسم الحاسبات والمعلومات (IT Manager)

مقر التقديم للعمل: المقطم - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 6-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 34 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الحاسبات والمعلومات / الذكاء الاصطناعي ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 6000- 8000 ريال سعودي.

وظيفة مدير قسم إي آر بي (ERP Manager)

مقر التقديم للعمل: المقطم - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26 - 33 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الحاسبات والمعلومات / الذكاء الاصطناعي ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 6000- 8000 ريال سعودي.

وظيفة مندوب مشاريع (مندوب مبيعات خارجية)

اسم الشركة: لوجيكس ستون.

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية .

العمالة المطلوبة: 15 .

سنين الخبرة: 3-‎7 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثانية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 27- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.