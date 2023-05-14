ياسر الطوبجي يكشف سبب اختيار «طيب وأمير» باكورة إنتاج المسرح الكوميدي

عبّر الفنان ياسر الطوبجي، مدير المسرح الكوميدي، عن سعادته بالنجاح الجماهيري لمسرحية طيب وأمير، التي تعرض حاليًا على خشبة مسرح ميامي، في أول افتتاح له بعد تطويره مؤخرًا، خصوصًا وأن «طيب وأمير» هى من باكورة إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، عقب تكليفه بتولي مهام منصبه في شهر أغسطس الماضي.

أبطال مسرحية طيب وأمير

مسرحية طيب وأمير بطولة هشام إسماعيل، تامر فرج، عمرو رمزي، شريف حسني، أحمد السلكاوي، نهى لطفي، رشا فؤاد، محمود الهنيدي، للكاتب أحمد الملواني، إخراج محمد جبر.

وقال ياسر الطوبجي، في تصريحات لـ«الوطن»: عندما شرفت بتولي إدارة المسرح الكوميدي فرحت جدًا، في ظل عشقي للكوميديا وتخصصي من خلالها، ولكن في الوقت نفسه شعرت بالخوف كثيرًا، تربينا على المسرح وعشقنا فن التمثيل والكوميديا، بسبب الأساتذة العظماء الذين سبقونا، في الستينيات «المسرح الكوميدي» قدّم عروض يعشقها الجميع منها «سيدتي الجميلة» و«نمرة 2 يكسب» و«الدبور» وغيره من العروض، وبالتالي هو ما كان في ذهني لتقديمه في منصبي الإداري الجديد.

البحث عن الجديد

واستطرد: الأفكار التي عرضت عليّ لم ترض طموحي، ومن ثم تحدثت مع محمد جبر، أثق فيه باعتباره مخرجًا كوميديًا قادرًا على تحقيق كوميديا عالية من خلال عروضه السابقة، وبالصدفة البحتة كنت أشارك في مسلسل «الضاحك الباكي» عن سيرة نجيب الريحاني، وكنت أجسد شخصية بديع خيري، وأثناء البحث عن سيرة هؤلاء الأباء المؤسسين للكوميديا، لم أجد أنسب منهما ومن تراثهما.

وتابع قائلًا: فضلًا عن انتمائي لمسرح الدولة، وأريد التميز عن المسرح التجاري، ومن ثم لجأت إلى نصوص فنية ذات قيمة، وهؤلاء كان لديهم اقتباس من الأدب الفرنسي، «جت في دماغي» فيلم سلامة في خير، ولا يوجد أفضل من شخصيات بديع خيري لأنها منحوتة، و«تيمة الشبيه» التي تم استخدامها في أكثر من عمل، ومن ثم جاءت الفكرة من مسرحية فرنسية اسمها الزائرون، ووقوع البطل في «ورطة» ومن هنا تتصاعد الأحداث.