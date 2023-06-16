ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش في رمسيس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطل في العقد الثالث من العمر وبحوزته قطعة كمية من الحشيش في رمسيس، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

بداية الواقعة

أثناء تفقد قوة أمنية من قسم شرطة الأزبكية الحاله الأمنية في منطقة رمسيس، تم الاشتباه في أحد الأشخاص بسبب حالة الارتباك أثناء مشاهدته للقوة الأمنية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي قطعة من جوهر الحشيش، وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

النيابة العامة

وبالعرض على النيابة العامة ، قررت عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان إذا كان مدمن للمخدرات من عدمه ، كما قررت النيابة العامة إرسال المضبوطات الي المعمل الكيميائي الخاص بالطب الشرعي لتحليلها لبيان إذا كانت المضبوطات تحتوي علي مواد مخدرة من عدم، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.