حبس عاطل ضبط بـ850 طربة حشيش في فايد بالإسماعيلية

أمرت نيابة فايد الجزئية في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بعد ضبط مخزن سري بمنزله وبداخله كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وأمرت جهات التحقيق بعد التحفظ على المضبوطات، بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيميائي لبيان ما بها من مخدر، وإرفاق التقرير في أوراق القضية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

ضبط المتهم

وكانت معلومات وردت للنقيبين أحمد ممتاز وعبدالله العدوي، معاونا مباحث فايد بالإسماعيلية، تفيد قيام أحد الأأشخاص بتخزين كميات كبيرة من مخدر الحشيش في مخزن سري بمنزله وتوزيعها على صغار التجار.

ونجحت مأمورية مكبرة برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، رئيس مباحث فايد، ومشاركة النقباء أحمد حمدي ومحمد عبد الباسط وأحمد إسماعيل وحجازي محمد معاونو مباحث فايد، من ضبط المتهم «ن.ح» في الثلاثينيات من العمر.

وضبطت المأمورية في مخزن سري بالمنزل كمية من مخدر الحشيش بلغت 850 طربة، وزنت ما يقرب من 100 كيلو، وتحفظت الشرطة على المضبوطات والمتهم.

محام: العقوبة تصل للمؤبد

وقال محمد حسن، محام، إن عقوبة المتهم قد تصل للسجن المؤبد 25 عاما بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بعد ضبطه بكمية كبيرة وتوزيعه للمواد المخدرة على صغار التجار.

وأضاف «حسن» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحاكم الجائية تشدد من عقوبتها على مروجي المواد المخدرة في الفترة الحالية، وخاصة المخدرات المستحدثة لما تشكله من خطر كبير على الفرد والمجتمع.