22 ألف جنيه إيرادات فيلم «رهبة» لأحمد الفيشاوي بدور العرض أمس

حقق فيلم رهبة بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، إيرادات بدور العرض قدرت بنحو 22 ألف جنيه، أمس الأربعاء، وتدور احداثه في إطار تشويقي، من خلال شخصية سيد رهبة، ويقوم بدوره أحمد الفيشاوي، وتنقلب حياته بسبب مفاجآت غير متوقعة، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم رهبة للفيشاوي

وقد وصل إجمالي إيرادات فيلم «رهبة» أحمد الفيشاوي ما يقرب من 2 مليون جنيه، على مدار أسبوعين من عرض الفيلم بدور العرض، وتعتمد قصة الفيلم على التشويق والإثارة بجانب ظهور بعض المشاهد التي تجمع الفيشاوي ونسرين أمين بها مواقف كوميدية.

أبطال فيلم رهبة

فيلم رهبة جمع بين عدد من الأبطال منهم نسرين أمين، مصطفى غريب، أحمد رمزي، محمود البزاوي، ياسر الطوبجي، وسما إبراهيم، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس، وتأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

ينافس فيلم رهبة في دور العرض 7 أفلام أخرى هي، شوجر دادي، يوم 13، هارلي، 19 ب، بعد الشر، ابن الحاج أحمد، مغامرات كوكو، ومن المقرر أن تستقبل دور العرض 4 أفلام أخرى بموسم عيد الأضحى.