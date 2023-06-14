«رهبة» يحقق 1.5 مليون جنيه إيرادات في 3 أسابيع بدور العرض

استطاع فيلم رهبة أن يحقق نجاحاً كبيراً، منذ بداية عرضه بدور العرض منذ 3 أسابيع سابقة، خاصة أنَّ الفيلم مختلف ويجمع بين عدد من الأبطال نسرين أمين، ومصطفى غريب، وأحمد رمزي، ومحمود البزاوي، وياسر الطوبجي، وسما إبراهيم، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس، وتأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

إجمالي إيرادات فيلم رهبة

وجاء إجمالي إيرادات فيلم «رهبة» لـ الفيشاوي على مدار 3 أسابيع من طرحه، مليون و540 ألف جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم رهبة

بكوميديا خاصة مصنوعة استطاع الفنان أحمد الفيشاوي بالتعاون مع مصطفى غريب وأحمد رمزي، تقديم جرعة من الكوميديا الخاصة خلال فيلم رهبة، وتعتمد أحداث الفيلم الأساسية على شخصية سيد رهبة التي يجسدها الفنان أحمد الفيشاوي، واستطاع أن يدخل في صراعات مع من حوله ولكنه تغلب عليها وانتصر على الجميع.

منافسة فيلم رهبة للأفلام الأخرى

لازال فيلم رهبة ينافس بدور العرض، وحافظ على مكانته بين الأفلام المنافسة الأخرى، محافظًا على المركز الثالث في قائمة إجمالي الإيرادات اليومية.