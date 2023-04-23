«الأرصاد»: السحب الكثيفة تحجب أشعة الشمس في عدد من المحافظات اليوم

كشف بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود غطاء سحابي، يؤثر على عدد من المحافظات، في شمال شرق البلاد والمحافظات الجنوبية، وقد يكون مصحوباً، بسقوط أمطار، تكون متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية أحياناً، على بعض المناطق.

محافظات يؤثر عليها الغطاء السحابي

وذكر بيان الأرصاد الجوية، أن الغطاء السحابي، يكون مؤثراً على بعض المحافظات على مستوى الجمهورية، وبخاصة جنوب الصعيد، ومدن القناة السويس الإسماعيلية وبور سعيد ومناطق من سيناء.

توقعات بسقوط أمطار

وأوضح أن الغطاء السحابي، قد يتساقط منه الأمطار علي المحافظات بجنوب البلاد، وشبه جزيرة سيناء وخليج السويس، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والتي قد تكون تكون خفيفة الشدة يصاحبها الرعد أحيانا.

حجب أشعة الشمس وقلة ساعات السطوع

وأشارت هيئة الأرصاد في بيانها، حالة الطقس في المناطق المذكورة، وفى باقي المحافظات سوف تكون مائلة للحرارة علي معظم الأنحاء ومن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 29 درجة ،فيما يكون الغطاء السحابي حاجباً لأشعة الشمس، مما يقلل من ساعات السطوع.