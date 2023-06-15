تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة الغربية.. اعرف الحد الأدنى للقبول

يرغب الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالغربية في معرفة تنسيق الثانوية العامة 2023، وذلك بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة النجاح 77.62%، والتي جاءت أزيد عن العام الماضي 75.13%.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية

واعتمد محافظ الإقليم الدكتور طارق رحمي تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية، للعام الدراسي 2023/2024، بناء على الدراسة التي تقدمت بها مديرية التربية والتعليم بالغربية، بالنسبة للصف الأول الثانوي «عام وخاص وخاص فندقي والفني»، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 237 درجة، وذلك بأزيد عن العام الماضي بـ13 درجة، وكانت نسبة النجاح 75.13%.

وأكد المحاسب ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه جرى اعتماد نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية، من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك بعد النظر إلى أصحاب المجموع العالي بعدد الأماكن التي تستوعبها مدارس الثانوي العام، ومع مراعاة الكثافة الطلابية داخل كل فصل، وبناء على ذلك جرى تحديد درجة الحد الأدنى لقبول الطلاب في الصف الأول الثانوي، واعتمادها من قبل محافظ الغربية.

توقعات بخفض درجة القبول في تنسيق الثانوية العامة

ومن المتوقع تخفيض درجة القبول خلال الأيام المقبلة، مثل ما حدث العام الماضي، وكانت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية فيه 75.13%، وجاء التنسيق عقب إعلان النتيجة 230 درجة، قبل أن يقرر محافظ الغربية تخفيض تنسيق قبول طلاب الشهادة الإعدادية، إلى 224 درجة، نحو شهر بعد تقديم الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي، وكانت هناك أماكن شاغرة في فصول الثانوي.