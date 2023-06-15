قبل 48 ساعة من بدء امتحان اللغة العربية.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

لم يتبقَ الكثير من الوقت لطلاب الثانوية العامة للعام الحالي 2023 لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره طوال السنوات الماضية لكن هذه المدة القصيرة تعتبر سلاحا ذا حدين، سواء للوصول إلى الحلم والانتهاء من كابوس الثانوية العامة أو الخوف من الإخفاق في إحدى المواد الدراسية ليبدأ الخوف في التزايد ويسيطر التوتر والقلق على الأجواء.

أهم النصائح لطلاب الثانوية العامة في مادة اللغة العربية

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» خلال حديثها مع الدكتور وليد هندي، الاستشاري النفسي، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل آخر 48 ساعة من انطلاق امتحان مادة اللغة العربية.

يجب على الطالب أن يحصل على فترات راحة بشكل منتظم، حتى يعمل الذهن بشكل صحيح مع الابتعاد عن الضغط النفسي والتوتر الذي يؤدي إلى آثار سلبية على سير الامتحانات.

الابتعاد عن الهاتف والاستعانة بأفراد الأسرة في المراجعة

الهاتف المحمول في هذه الفترة هو عدوك الأول الذي يعيقك من تحقيق ما تتمنى الوصول إليه لذلك يجب عليك تركه في هذا الوقت حتى لا تلهيك مواقع التواصل الاجتماعي عن المذاكرة.

تجميع امتحانات السنوات الماضية في المادة والإجابة عليها ويجب وضع توقيت محدد لكل امتحان مع حل قطع نحوية بشكل مستمر.

استخدام جميع أنواع الوسائل للمراجعة مثل الكتب ومقاطع الفيديو.

الاستعانة بأفراد الأسرة في اختبار معلوماتك في المادة حتى تتمكن من معرفة نقاط ضعفك والأسئلة المبهمة.

الاحتفاظ بالهدوء التام والثبات وعمل تمارين النفس للتخلص من التوتر.

قراءة الورقة الامتحانية بشكل جيد وبنظرة كلية سريعة في البداية ولا تتوقف عند سؤال صعب أو غير مألوف.

ابدأ بحل الأسئلة السهلة البسيطة في مادة اللغة العربية حتى تعطيك دفعة قوية لاستكمال الامتحان بشكل هادئ.

تناول كميات كبيرة من المياه لما لها من فوائد صحية كبيرة.

يجب تناول وجبات غذائية أو سناكس تحتوي فيتامين أوميجا 3 الموجود بالأسماك والمكسرات والتي تساعد على تنشيط الذاكرة والتركيز الجيد.