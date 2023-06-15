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وزير النقل: إنشاء محطتين جديدتين في ميناء الدخيلة بالإسكندرية

كتب:

محمد متولي
11:43 ص | الخميس 15 يونيو 2023
الفريق كامل الوزير

الفريق كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه يتم إنشاء محطتين جديدتين في ميناء الدخيلة، إحداهما تخص الصب الجاف النظيف لمواجهة حجم الطلب الكبير في القمح والذرة والأرز والغلال القادمة إلى مصر: «ميناء الإسكندرية كان مخنوق، والرئيس السيسي وجه إننا ناخد كل الأراضي شمال طريق الماكس والأراضي العشوائية، وأخدناها فعلا».

وأضاف خلال كلمته أثناء افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والمذاع على قناةة إكسترا نيوز، أن الوزارة تقوم حاليا بإنشاء رصيف داخل البحر بطول 1150 مترا وعمق 19 مترا: «مكانش موجود قبل كدة الأعماق دي خالص، وكل ده هيتردم برمال البحر وهنقدر نوقف السفن اللي شايلة فوق الـ100 ألف طن سواء قمح أو غيره».

وتابع: «ساحات التداول هتكون 300 ألف متر مربع، ووصلت نسبة التنفيذ لـ35%، وده بتعمله شركة مصرية بالجنيه المصري واستشاريين مصريين».

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بقلم محمد متولي