إزالة 45 حالة تعد على أملاك الدولة في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 45 حالة تعدي على مساحة 5 آلاف و474 متر مباني و19 فدانا و8 قراريط بنطاق المحافظة.

16 حالة تعد على أراضي زراعية

أوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نفذت إزالة 29 حالة تعد على مساحة 5 ألاف و474 متر مباني و16 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 19 فدان و8 قيراط بمراكز ومدن المحافظة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات

أكد أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخذت كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.