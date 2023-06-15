وزير النقل: رئيس «تالاس» العالمية قال لي كل دول العالم بتحلم ومصر بتنفذ

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ رئيس شركة تالاس الفرنسية تحدث معه قبل أيام، وأخبره بأنّ كثير من دول العالم تحلم ولديها طموحات، غير أنّ مصر هي البلد الوحيدة التي لديها تطموحات وتنفذها على أرض الواقع، متابعا: «قالّي انتوا عندكم رئيس حول معنى كلمة مستحيل لممكن».

وأضاف الوزير، خلال كلمته من مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ مشروع محطة تحيا مصر سيبنى في منطقة كانت تسمى قديما «كوع القرد»: «طرحنا الفكرة على الرئيس في نهاية 2019، مجبناش فلوس من القروض ولا خدنا فلوس من حد ولا جبنا شركة عالمية، وعندنا 3 هيئات ومؤسسات قوية في مصر عملت المحطة بـ9 مليار جنيه مصري».

وتابع: «بدأنا التشغيل التجريبي للمحطة قبل 3 أشهر، دخل الميناء خلالها 50 مركبا أفرغت حمولة 60 ألف حاوية ترانزيت، ودخل لينا 10 مليون دولار خلال 3 أشهر تشغيل تجريبي، ونستهدف 5 مليون دولار شهريا، بواقع 60 مليون دولار سنويا».