وزير النقل: إنشاء خط سكك حديدية من بني سلامة وحتى الميناء الجاف بأكتوبر

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الوزارة تُنفّذ حاليًا خط سكك حديد من محطة بني سلامة حتى الميناء الجاف، وهو ميناء لاستقبال البضائع على اليابسة، وهو الخط الذي سيخدم الميناء الجاف والمنطقة الصناعية في أكتوبر، ومشروع جنة مصر ومستقبل مصر بكل ما فيها من نقل خضراوات وفواكهة وبضائع صادر أو وارد، بخط طوله 68 كيلومترًا.

وأضاف الوزير، خلال كلمته من مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الميناء الجفاف أنشئ على مساحة 75 فدانًا، مشيرًا إلى أنّ الوزارة ستحصل على قرضٍ جديد من البنك الدولي لإنشاء الأنظمة والجرارات، لكن كل ما هو بنية أساسية ومحطات وفلنكات فجميعها تنفذ بأموالٍ مصرية.

وأكد أنّ الخط طوله 36 كيلومترًا به 4 محطات، وبلغت نسبة التنفيذ فيه 61%، مشيرا إلى أنّ الوزارة ستنتهي من تنفيذه بالتوازي مع ميناء السادات الجاف.