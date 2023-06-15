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السيسي: سياحة اليخوت ليست ترفا.. والبحر المتوسط به نصف مليون يخت

كتب:

شريف سليمان
12:27 م | الخميس 15 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ سياحة اليخوت ليس ترفا، والبحر المتوسط به 500 ألف يخت، حصة مصر فيها ضعيفة، وهناك دول أخرى حصتها 30%، متابعا: «ده حقها، لأن اللي يشتغل ياخد واللي ميشتغلش وينام خليه نايم بقى».

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وتنقله قناة إكسترا نيوز: «في الماضي، كان اليخت ملزما بالحصول على تصديق لدخول مصر في مدة تصل إلى 30 يوما، لكنني وجّهت بأن تكون هذه المدة 30 دقيقة مثلما يحدث في دول العالم كافة».

وتابع الرئيس: «ازاي كان هيبقى عندنا سياحة يخوت من غير 20 أو 30 مارينا مظبوطة؟، لازم اليخوت تاخد مميزات زي ما بيحصل في الدول التانية، لازم تدريب واللي شغالين ياخدوا خبرات».

وأوضح السيسي: أنّه جرى تطوير سياحة اليخوت في العريش، وما نفعله من أجل الأهالي ومن أجل مصر وأبنائها، وحتى يكون للعريش وسيناء مستقبل يليق بها.

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بقلم شريف سليمان