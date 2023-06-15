«الرقص المسرحي» تقدم مشوار التشكيلية المكسيكية «فريدا» الأربعاء

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض «فريدا» تصميم وإخراج سالي أحمد، في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء والأربعاء المقبلين على مسرح الجمهورية.

عرض فريدا

يدور العرض في قالب إنساني حول الحياة التراجيدية للتشكيلية المكسيكسة فريدا كاهلو التي أبدعت أعمالا فنية عبرت عن التحديات والمعاناة التي واجهتها، وكانت دافعًا لها لإثبات ذاتها وإنتاج لوحات ملهمة تتجاوز الأزمنة وتعبر الحدود.

فرقة الرقص المسرحي الحديث

يشار إلى أنّ فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 ويديرها حاليًا المخرج والمصمم وليد عوني وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدّمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا.

وتشارك في الكثير من المهرجانات العالمية كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية، حصلت على جائزة أفضل استعراض في المهرجان القومي للمسرح عن عرض الفيل الأزرق عام 2015.