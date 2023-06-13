افتتاح معرض «حافة حياة» بمتحف الفن المصري الحديث في الأوبرا اليوم

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش معرض الفنان صالح العنبري تحت عنوان «حافة حياة» وذلك في تمام الساعة الـ7 من مساء اليوم.

يستمر المعرض حتى 24 يونيو 2023، والمواعيد تكون يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 9 مساء عدا يوم الجمعة، في قاعة الباب سليم متحف الفن المصري الحديث دار الأوبرا المصرية.

معلومات عن التشكيلي صالح العنبري

وصالح العنبري فنان شاب تخرج في كلية التربية الفنية بجامعة الأزهر 2012، وهو معيد بقسم التربية الفنية بكلية التربية الفنية في جامعة الأزهر، شارك في العديد من الفاعليات الفنية من بينها صالون الشباب الخامس والعشرين نوفمبر 2014، ثم صالون الشباب الثامن والعشرون نوفمبر 2017، وكذلك معرض «حب الوطن يجمعنا» لجمعية أسرة وادي النيل بمركز كرمة بن هانئ بمتحف أحمد شوقي نوفمبر 2017.

كما شارك في معرض جمعية فناني الغوري بمركز الجزيرة للفنون مايو 2018، وصالون الشباب التاسع والعشرون نوفمبر 2018، صالون الشباب الثلاثون ديسمبر 2019، ومهرجان «ضي للشباب العربي» الدورة الثالثة بجاليري ضي للفنون بالمهندسين سبتمبر 2020، صالون الشباب الواحد والثلاثون مارس 2021 وغيرها.