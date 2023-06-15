«أزهرية سوهاج»: أسئلة امتحان القسم الأدبي في مستوى الطالب المتوسط

قال الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، إن أسئلة امتحانات القسم الأدبي في الثانوية الأزهرية بجرجا، جاء في مستوى الطالب المتوسط، وساء الهدوء في اللجان.

سير العملية الامتحانية بشكل سليم ومنظم

وأكد خلال تفقده لجان المتابعة وإجراءات الأمن والرعاية الصحية، عدم حضور الهواتف المحمولة بمقار اللجان، وذلك في إطار الحرص على سير العملية الامتحانية بشكل سليم ومنظم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، والتي تولي أهمية كبيرة للتنسيق والتواصل المستمر مع جميع اللجان على مستوى إدارات المنطقة لتذليل أي عقبات تواجه العملية الامتحانية للشهادة الثانوية الأزهرية، والتي انطلقت الأسبوع الماضي.