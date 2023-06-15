مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى 2023.. «السكة الحديد» توضح

اهتمام كبير من قبل رواد وسائل النقل الجماعي بمواعيدها، وتحديدا مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى 2023، مع اقتراب حلوله حيث يستقل المواطنين تلك الخطوط الثلاثة للتنقل بين محافظتي القاهرة والجيزة لسرعتها الفائقة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة والمتعلقة بمواعيد المصالح والخدمات الحكومية، ترصد مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى 2023، على هذا النحو:

مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى 2023

وبحسب أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، فإن مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى 2023 لن تشهد تغيرات في المواعيد خلال أيام العيد، مؤكدا أنه لن يكون هناك مد لساعات العمل وأن هذا يحدث فقط في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

ووفق الهيئة، فإن مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى 2023، وفق الجدول المعلن لتشغيل القطارات تبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5:15 صباحا طوال العام، ومواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني.

موعد آخر قطار مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة

وتابعت أن قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان يكون في تمام الساعة 11:40 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 مساءا، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:00 صباحا، وقيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 12:31 صباحا، ومن محطة الكيت كات الساعة 12:04 صباحا.

وذكرت القومية للأنفاق أنه من بين مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى 2023، ففي تمام الساعة 12:25 صباحا يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 صباحا.

يذكر أنه جرى إعداد جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة بإجمالي عدد رحلات تقدّر بـ1375 رحلة يوميا، بعدد رحلات بالخط الأول بين محطتي (حلوان - المرج الجديدة) إلى 510 رحلات، وعدد رحلات الخط الثاني بين محطتي (شبرا الخيمة - المنيب) إلى 602 رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث من محطة عدلي منصور حتى محطة الكيت كات 263 رحلة.