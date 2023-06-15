وزير المالية: منظومة التسجيل المسبق للشحنات سهلت الكثير على المستوردين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن منظومة التسجيل المسبق لشحنات البضائع، هدفها عدم تحرك أي سلعة باتجاه مصر من أي ميناء في العالم أو أي مصدر إلا بعد معرفه الوزارة بكل شيء يخص تلك الحمولات، «ده نظام التسجيل المسبق للشحنات، وبدأنا في التطبيق أكتوبر 2021 بالموانئ الجمركية البحرية، وساعدنا في تكوين قاعدة بيانات دقيقة».

وأضاف خلال كلمته بحفل افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن إجمالي عدد الشهادات الصادرة aci وصل حاليا إلى 1.10 مليون شهادة، تم إصدار 1.07 مليون شهادة فقط، مع رفض الباقي.

وتابع: «المسجلين في مصر من مستورد ومصدر، عددهم 38 ألف ممن يتعاملوا مع تلك المنظومة، وبالنسبة للمصدرين الأجانب فوصل عددهم إلى 107 آلاف مصدر أجنبي مسجلين على المنظومة، وخلال تلك الفترة تم وضع معايير ومواصفات للسلع القادمة لمصر، ونفذنا تفعيل المنظومة الإلكترونية بالمواصفات القياسية مع الأخذ بالمعايير الأوروبية والأمريكية بناءً على ما جاء من الجهات الرقابية المعنية، وتم تحديد المعايير المقبولة».