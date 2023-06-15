وزير المالية: طورنا المنظومة الجمركية لتكون مصر مركزا للتجارة العالمية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ تطوير المنظومة الجمركية ساعد في تحويل مصر لتكون مركز تجارة عالمي، مع تطوير المواني والمراكز اللوجستية والطرق، موضحا أنّه كان من المهم تطوير الإجراءات الجمركية، وإجراءات الإفراج عن السلع، وتوصيل المناطق الصناعية والتجارية والخدمية في المواني كافة، بطريقة تخفّض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة.

وأضاف معيط، خلال كلمته من مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ الوزارة بدأت التطوير على 5 محاور، أولها تطوير التشريعات وميكنة الإجراءات والتحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات وإدارة التغيير والتنمية البشرية للقائمين على المنظومة والنظرة المستقبلية

وتابع وزير المالية، أنّه بالنسبة لمحور تطوير التشريعات، فلدينا قانون الجمارك لم يتغيّر منذ 63 سنة، وفي عام 2020 كان هناك قانون جديد للجمارك، يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال تيسير التجارة، وسيكون المظلة التشريعية التي نستطيع من خلالها تطبيق نظام المعلومات المسبقة ونظام إدارة المخاطر.