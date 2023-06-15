وزير المالية: منظومة النافذة الموحدة وفرت وقت وجهد المستوردين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة النافذة الموحدة سهلت على المستوردين وباتت التصاريح اللازمة يتم إصدارها خلال يومين فقط، ويتم حاليا تخفيض تلك الفترة إلى يوم واحد، «إحنا عملنا إنجاز لأن الفترة كانت بتبقى أكتر من كده، ولما الفترة دي تعدي الوضع هيتحسن أكتر».

وأضاف خلال كلمته في افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه في حال حصل المستورد على إفراج مسبق قبل وصول البضائع للميناء، فمن تاريخ وصول الشحنة وحتى إنهاء جميع الأمور ينتظر الشخص نحو 5 أيام.