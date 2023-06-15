وزير المالية: وضعنا برامج تسعير جمركي على منظومة الإفراج

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الوزارة وضعت برامج تسعير جمركي على منظومة الإفراج الجمركي، يتيح الاطلاع على المعلومات الاسترشادية للمنتجات الواردة من الخارج، وهي إحدى النقاط التي أثارت خلافا بين المستوردين والقائمين على المنظومة، مشيرا إلى نجاح الوزارة في ميكنة إذن التسليم لأنظمة الوارد القادم من التوكيلات الملاحية، وميكنة إجراءات تقديم إذن التسليم الصادر من التوكيلات الملاحية ليصدر بشكل إلكتروني.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته من مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ الوزارة تسعى لربط أجهزة الكشف بالأشعة مع منظومة نافذة، حيث جرى تجربة هذا الأمر في ميناء السخنة، والميزة في هذا النظام أنّ الحاويات تخزن المعلومات على الأجهزة، بعد وضعها على أجهزة الكشف بالأشعة.

وتابع: «عايزين ننقل المعلومات دي من على منظومة الأجهزة لمنظومة نافذة، وبكده الشخص يقدر يتحقق من كل البيانات الموجودة معاه مع المخزن على منظومة نافذة، وده هيكون عامل لتخفيض زمن الإفراج، لأن الراجل اللي هيتمّن مش محتاج يقول افتحوا الحاوية، وبيكون الفيلم معاه على منظومة نافذة».