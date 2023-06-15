وزير المالية: أنشأنا 15 مركزا لوجيستيا لتغطية 47 منفذا جمركيا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة أنشأت 15 مركزا لوجيستيا تخدم وتغطي 47 موقعا ومنفذا جمركيا لـ21 ميناءً على مستوى الجمهورية، «الـ15 مركز لوجيستي على مستوى الموانئ قدرت تغطي 99.9% من واردت وصادرات مصر، ويتبقي لنا مينائي العوجة والعريش».

وأضاف خلال في افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه على مدار العام يكون لدى الوزارة ثلاث أرباع مليون شهادة جمركية مقسمة بين البحرى والجوي بنسبة 50% لكل طرف، وبالنسبة لمنظومة النافذة الواحدة فنجحنا في ميكنة التطبيقات الجمركية مع ربط جهات العرض الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.

وتابع: «حتى الآن انتهينا من الميكنة الكاملة لـ50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، كما يتم ربط المناطق الحرة العامة والخاصة مع منظومة نافذة، ونجحنا في ربط المناطق الحرة العامة بواقع 7 مناطق بمنظومة نافذة، ونعمل حاليا على ربط المناطق الحرة الخاصة بمنظومة نافذة».