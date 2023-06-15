وزير المالية: الإفراج عن بضائع بقيمة 37.7 مليار دولار في أول 5 أشهر من 2022

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن عام 2022 وتحديدا في الفترة من يناير إلى مايو، شهد الإفراج عن بضائع بقيمة 37.7 مليار دولار، وفي عام 2023 تم الإفراج عن بضائع بقيمة 31.8 مليار دولار، «لما بنفرج، بنفرج عن بضائع بغض النظر عن تاريخ وصولها للميناء».

وأضاف خلال كلمته بحفل افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن البضائع من يناير إلى مايو 2022 وصلت قيمتها إلى 37.7 مليار دولار، وفي الفترة ذاتها من عام 2023 بلغت 37.7 مليار دولار، وهي القيمة ذاتها.

وتابع: «قيمة البضائع المفرج عنها من أول مايو حتى نهايته 7.3 مليار دولار، وهناك بضائع أخرى وصلت في مايو وأُفرج عنها في نفس الشهر وقيمتها 5.3 مليار دولار»، لافتا إلى أن إجمالي قيمة البضائع المسجلة على المنظومة في شهر مايو بلغت 7.6 مليار دولار.