بعد توجيهات الرئيس.. سياحة اليخوت بوابة خير للاقتصاد المصري

رحلات بحرية للاستجمام، لكن عائدها يفوق المتعة الشخصية للمشاركين بها، ويصل إلى منافع اقتصادية كبيرة للسياحة المصرية، من هذا المنطلق تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سياحة اليخوت، خلال افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحري، مشددًا على ضرورة تطويرها وتذليل كافة العقبات أمامها، خاصة أن نسبة العائد الاقتصادي منها ضعيف حتى الآن، مقارنة بالدول الأخرى التي تصل إلى 30%.

مصر تنضم إلى سياحة اليخوت

وتعليقًا على ذلك، قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن مصر تتميز بموقع جغرافي متميز، يساعد على تطور ساحة اليخوت، التي تُعد من ضمن أشكال السياحة المتجددة، كما أن مصر بدأت تنضم لسياحة اليخوت في بعض المناطق السياحية المختلفة، منها العلمين الجديدة والغردقة وشرم الشيخ.

وأضاف «كارم»، خلال حديثه مع «الوطن»، أن سياحة اليخوت تساعد بشكل كبير للغاية في تنشيط السياحة المصرية، خاصة أن الفئة المستخدمة لهذه السياحة هم رجال الأعمال: «السائح بيجي يقعد في مصر فترة معينة تتراوح ما بين أسبوع إلى 15 يوم ودا بيساعد بشكل كبير جدا على نسبة الإنفاق» بحسب تعبيره.

الفائدة الاقتصادية من سياحة اليخوت

وتابع محمد كارم، أن سياحة اليخوت تحقق عائدا رقميا جيدا، وخاصة في فترة السياحة، لذلك مصر تهتم بتقديم التسهيلات للمستفيدين منها، «سياحة اليخوت تحقق تنشيط كبير للحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال رجال الأعمال أو أصحاب اليخوت» وفق الخبير السياحي.

«في الماضي، كان اليخت ملزما بالحصول على تصديق لدخول مصر في مدة تصل إلى 30 يوما، لكنني وجّهت بأن تكون هذه المدة 30 دقيقة مثلما يحدث في دول العالم كافة» حسب ما أوضح الرئيس السيسي، خلال الافتتاح، مشيرًا إلى أنه لابد من حصول اليخوت على مميزات تقارن بالدول الأخرى، فضلًا عن تدريب العاملين بها وحصولها على خبرات متعددة، كما يوجد بالبحر المتوسط 500 ألف يخت.

ما هي سياحة اليخوت؟

وبحسب ما ورد على موقع الهيئة العامة للاستعلامات، فإن سياحة اليخوت أغلب أصحابها من الأثرياء وذوي الملايين حول العالم، كما أنها تعتبر أحد الأنواع المربحة في القطاع السياحي، لذلك تحاول مصر جاهدة الاستفادة منها والتخطيط لتعظيم من سياحة اليخوت، فضلًا عن أن مصر لديها 23 ميناء سياحيًا.