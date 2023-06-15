إحالة 152 مخالفة تموينية للنيابة العامة في الدقهلية

أحالت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، 152 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة، بعد شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف المراكز.

شن حملات تموينية على الأسواق

واكدت المحافظة أن الحملات التموينية جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكل أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

ضبط 152 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي جرى تنفيذها شملت مدن «تمى الأمديد، ونبروه، ومنية النصر، والمنصورة، وطلخا، وميت غمر، وشربين» على مدار يومين، وجرى ضبط باليوم الأول 74 مخالفة تموينية، وفي اليوم الثاني 78 مخالفة تموينية.

استمرار الحملات التموينية المفاجئة بالدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.