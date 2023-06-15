«التموين»: تطوير وتحديث 6 مطاحن لزيادة إنتاج الدقيق البلدي والفاخر

طورت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدد 6 مطاحن من أجل تحسين طحن القمح، وزيادة القدرة من 850 إلى 1970 طن قمح في اليوم، موضحة أن تكلفة التطوير بلغت 308 ملايين جنيه.

إنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح

وأوضحت وزارة التموين، في بيان لها، أنه تم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة 60 مليون جنيه.

حجم الانتاج اليومي من رغيف العيش البلدي

وأشارت وزارة التموين، إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومي من 250 إلى 270 مليون رغيف.

ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية

ونوهت وزارة التموين، إلى الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات التابعة لها، مع ميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لعدد 6 شركات بإجمالي 1401 موقع تشمل 881 مجمعا و515 مخزنا و5 إدارات، إذ شملت الشركات المطورة ما يلي:

** الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

** شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

** شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية.

** الشركة العامة للجملة.

** الشركة المصرية لتجارة الجملة.

** شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

ونوهت وزارة التموين، بأن التطوير تم بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.