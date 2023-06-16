«تعاونيات الإسكان» تكشف أسعار وأنظمة سداد شقق لؤلؤة العاشر من رمضان

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح 361 وحدة سكنية استثمارية، منهم 90 وحدة في لؤلؤة العاشر من رمضان، بمساحات مختلفة (70 مترا مربعا، 75 مترا مربعا، 85 مترا مربعا، 90 مترا مربعا، 100 متر مربع، 105 أمتار مربعة، 115 مترا مربعا، 125 مترا مربعا)، ويضاف عليها 25 مترا مربعا حصة في الجراج، تُسلم في شهر يوليو 2024، مع وجود تيسيرات في الدفع تصل إلى 7 سنوات، وفي حال الدفع كاش يتم خصم 20%.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، أسعار الوحدات المطروحة من قبل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بعد الخصم بـ 20% في حال السداد بالكامل، مع توضيح أنظمة السداد بنظام القرعة.

ثمن الوحدة في حالة السداد بالكامل بعد الخصم 20%

وأعلنت هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، عن أسعار الوحدات، وهي كالآتي:

أنظمة سداد شقق مشروع لؤلؤة بدر 2023

وأوضحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنظمة سداد الوحدات في مشروع لؤلؤة بدر 2023، وهي كالآتي:

وذكرت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن موعد إجراء القرعة سيكون يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بنادي العلميين أمام مبنى الهيئة الرئيسي، في 3 شارع سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد في مدينة نصر.