السيسي: كل وزارة فيها شغل مميز ومهم.. وهنفضل نشتغل ونطور

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجميع أجهزة الدولة التي شاركت في المشروعات القومية المختلفة وتطوير المواني، موضحًا: «بقول للمصريين هنفضل نشتغل، واللي انتوا بتشوفوه عبارة عن خطوة في وزارة النقل، لكن كل وزارة من وزارات الدولة فيها شغل بالمستوى ده».

وأضاف السيسي، خلال فعاليات افتتاحه محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، ونقلتها قناة إكسترا نيوز: «لن يفوتني أن أرحب بالضيوف الموجودين معنا اليوم، أنتم مُرحب بكم في مصر، ومستعدون للتعاون معكم بشكل جاد ومخلص من أجل التنمية، وحتى تعم الفائدة المشتركة».

وتابع الرئيس: «نحن في مصر جادون في كل شيء نعرضه عليكم، وفي كل التزام نلتزم به أمامكم، أرحب بكم وأهلا وسهلا، سعداء لأنكم موجودون معنا ونتشرف بوجودكم معنا، ونتعلم منكم».