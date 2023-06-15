وزير الصحة يراجع المخزون الاستراتيجي للدم في مستشفيات المراكز الطبية

اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم، مع الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة نهاد محمد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، لمتابعة عدد من ملفات العمل والوقوف على التحديات ووضع الحلول، بما يضمن تطوير ودعم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

التوسع في الخدمات الطبية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير تابع خلال الاجتماع آليات العمل بالمستشفيات والمراكز التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بعدد من الملفات، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمرضى خاصة في أقسام الرعايات المركزة، والأقسام الداخلية، والعيادات الخارجية، بما يضمن تحقيق رؤية الوزارة في التوسع في الخدمات الطبية ذات الجودة والكفاءة المقدمة للمرضى.

وأضاف عبدالغفار، أنّ الوزير اطلع خلال الاجتماع على الدراسة الخاصة بنظام التكاليف بالمستشفيات والمراكز التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

تحسين الخدمات المقدمة للمرضى

وتابع عبدالغفار، أنّ الوزير راجع المخزون الاستراتيجي للدم، واطمأن على توفير مخزون كافٍ من أكياس الدم بمختلف فصائلها، كما اطلع على عدد من الدراسات والأبحاث التي أُجريت خلال العام المنقضي بمراكز خدمات نقل الدم القومية، والتي تستهدف الخروج بتوصيات وقرارات تضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتحقق بدورها الهدف الرئيسي من مراكز خدمات نقل الدم القومية على مستوى الجمهورية في توفير دم آمن وفعال.