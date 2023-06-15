مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني: رسائل الرئيس تعكس اهتمامه بنتائج المناقشات

أشادت الدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة في الحوار الوطني، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تقع ضمن اختصاصاته، مؤكدة أن جميع المشاركين في الحوار يشعرون بالفخر من رسائل الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، لافتة إلى أن قضية الصحة مهمة بالنسبة للوطن: «لا وطن دون صحة ولا تعليم».

مناقشة قضية الرعاية الصحية بين التحديات والآمال

وأشارت مقرر لجنة الصحة في الحوار الوطني، خلال كلمتها في الجلسة الأولى لمناقشة قضية «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال - منظومة التأمين الصحي الشامل النظام الصحي: حكومي - خاص - أهلي»، المدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني المصري، إلى أن تصريحات الرئيس السيسي تؤكد أن الحوار ليس مكلمة ولكن حوار عملي وجاد، موضحة أن الهدف زيادة القواسم المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة مشيرة: «نجاح الحوار مسئولية الجميع».

وأكدت أن الحوار يستهدف الوصول إلى مخرجات ومقترحات قابلة للتنفيذ، كما استعرضت في كلمتها ضوابط الحوار خلال الجلسات ولفتت إلى أن الجلسة تناقش موضوع مهم يمس جميع المصريين وهو ملف الصحة مؤكدة أنه لا وطن بدون صحة ولا وتعليم.