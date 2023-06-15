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مقرر مساعد «الصحة» بالحوار الوطني: دورنا صياغة التوصيات وليس توجيه الآراء

كتب:

يسرا البسيوني
01:50 م | الخميس 15 يونيو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال الدكتور محمد حسن خليل مقرر مساعد لجنة الصحة بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، إنه شرف بالمشاركة في التحضير مع المسؤولين عن الحوار الوطني لجلسة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال.

وأوضح أن المنصة دورها تجميع الآراء وبلورتها وصياغة التوصيات، وليس توجيه الآراء، موضحاً أنه تم توزيع ورقة عمل تتضمن آخر الإحصائيات وتبادل الآراء بناءً على قاعدة مشتركة من المعرفة بما هو موجود.

لجنة الصحة بالمحور المجتمعي

وأكد المقرر المساعد للجنة الصحة بالمحور المجتمعي، أن المشاركين هم أصحاب الدور الأكبر في الوصول إلى التوصيات المأمولة.

وتناقش جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.

كما تناقش اليوم أيضا ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.

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بقلم يسرا البسيوني