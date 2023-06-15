رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

جمال الكشكي: نحتاج روشتة لعلاج نصف قرن من أوجاع الصحة في مصر

كتب:

يسرا البسيوني
02:30 م | الخميس 15 يونيو 2023
جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المصريون سعداء بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، ومتابعاته لكافة التحضيرات والجلسات والكواليس.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الأولى لمناقشة قضية «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال - منظومة التأمين الصحي الشامل النظام الصحي: حكومي - خاص - أهلي»، المدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني المصري، إن الصحة والتعليم أهم ما يشغل كل بيت مصري.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وعد بالتصديق على كافة مقترحات الحوار، لافتا إلى ما نحتاجه هو التمسك بالفرصة والخروج بروشتة لعلاج أوجاع الصحة المستمرة منذ نصف قرن وأكثر.

وطالب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الخبراء وأهل المعرفة من قيادات الصحة بتقديم رؤية لتطوير قطاع الصحة في القرى والنجوع وتوفير ما يحتاجه المواطن من مستشفيات وعلاج وغيره.

اقرأ المزيد:

جمال الكشكي: إقرار قانون حرية المعلومات يتطلب معه تفعيل «العقوبات»

«الكشكي»: مشاركة الرئيس السيسي بالحوار الوطني دفعة قوية تؤكد دعمه المستمر

«الكشكي»: عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع المجلس الأعلى للتعليم بالحوار الوطني

جمال الكشكي: الحوار الوطني ألقى بمسؤولية تلقائية على كل المشاركين والمواطنين

الكشكي: جلسة طارئة هذا الأسبوع لمناقشة قانون المجلس الوطني للتعليم

جمال الكشكي: التعليم من أهم الملفات المدرجة ضمن الحوار الوطني

جمال الكشكي: الحوار الوطني منصة تفكير وليس بديلا لمؤسسات الدولة
بقلم يسرا البسيوني