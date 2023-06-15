جمال الكشكي: نحتاج روشتة لعلاج نصف قرن من أوجاع الصحة في مصر

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المصريون سعداء بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، ومتابعاته لكافة التحضيرات والجلسات والكواليس.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الأولى لمناقشة قضية «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال - منظومة التأمين الصحي الشامل النظام الصحي: حكومي - خاص - أهلي»، المدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني المصري، إن الصحة والتعليم أهم ما يشغل كل بيت مصري.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وعد بالتصديق على كافة مقترحات الحوار، لافتا إلى ما نحتاجه هو التمسك بالفرصة والخروج بروشتة لعلاج أوجاع الصحة المستمرة منذ نصف قرن وأكثر.

وطالب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الخبراء وأهل المعرفة من قيادات الصحة بتقديم رؤية لتطوير قطاع الصحة في القرى والنجوع وتوفير ما يحتاجه المواطن من مستشفيات وعلاج وغيره.